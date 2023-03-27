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1500’lü yıllarda inşa edildi, depremde hasar gördü: Kapalı çarşı esnafı şimdi konteyner çarşıda

27.03.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan Kahramanmaraş’taki tarihi kapalı çarşının depremlerde hasar görmesiyle esnaf, kurulan konteyner çarşıda ticaretini sürdürüyor.

Ramazan ayı dolayısıyla da çarşıda alışveriş hareketliliği yaşanıyor.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde, 1500’lü yıllarda inşa edilen kapalı çarşıdaki iş yerleri zarar gördü. Esnafın ticari hayatlarını sürdürmesi için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul’un Beyoğlu Belediyesi tarafından konteyner çarşısı kuruldu. Ramazan ayı dolayısıyla da çarşıda alışveriş hareketliliği yaşanmaya başladı. Çarşı esnafından Mehmet Çuhadar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan konteyner çarşıda işinin başına yeniden geçmesiyle psikolojilerinin biraz daha rahatladığını söyledi.

"PSİKOLOJİMİZİ BİRAZ DAHA RAHATLATMIŞ OLDUK"

Vatandaşların konteyner çarşıda alışverişlerini yaptığını ifade eden Çuhadar, "Yaklaşık iki haftadır bize tahsis edilen bu alanda görevimize tekrar başlamış olduk. Psikolojimizi biraz daha rahatlatmış olduk. Yavaş yavaş da halkımız burada olduğumuzu öğreniyor. Müşterilerimiz bizi burada buluyor. Kapalı çarşımız Kahramanmaraş’ın tanıtımında rolü olan bir yer. Bütün yabancıların gelip gördüğü bir nokta. Şu anda zarar gördü ve tehlike arz eder bir durumda. İnşallah oralara el atılıp çarşımız yeniden onarılır. Bizi tekrar kendi yerlerimize kavuştururlarsa daha güzel olacak" dedi.

"İNSANLARIMIZIN İHTİYACI VAR"

Esnaftan Levent Gürbüz ise, "Öncelikle biz iş yerini açıp açmamakta çok kararsız kaldık. İş olur mu olmaz mı neticede biz büyük bir depremden, yıkımdan çıkmışız. İnsanlar bu süreçte gelip tamir mi yaptıracak ya da pantolon mu satın alacak bunları düşünüyor insan biraz. İnsanlarımızın ihtiyacı var. Çark dönmeye başladı. İnşallah ilerleyen zamanda bayramdır önümüz yaz sezonlar açılacak yavaş yavaş toparlanacağız. İnanıyorum, umudumuz var" diye konuştu.

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