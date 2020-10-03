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150’nin üzerinde kuş türünün bulunduğu Boğaçayı’nda kuş gözlemi

ANTALYA HABERLERİ  | 03.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Kuş Gözlem Gününde Boğaçayı’nda Kuş Gözlemi gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Kuş Gözlem Gününde Boğaçayı’nda Kuş Gözlemi gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan gözlemciler 150’den fazla türe ev sahipliği yapan Bogaçayı’nda teleskop ve dürbünlerle kuşları inceledi.
Büyükşehir Belediyesi, kuşlar için hayati önem taşıyan doğal kaynakların korunmasına dikkat çekmek, kuşların yılda iki kere gerçekleştirdiği uzun ve zorlu göç yolculuğu hakkında bilgilendirmek amacıyla 3-4 Ekim Avrupa Kuş Gözlem Günü’nde Antalyalı kuş gözlemcilerine yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında kuş gözlemcileri sabahın erken saatlerinde Boğaçayı’na gelerek dürbünlerle ve fotoğraf makineleriyle yaklaşık 150’nin üzerinde yerleşik ve göçmen kuş türlerini gözlemleme imkanı buldu. Kuşların yaşam alanlarının bir parçası olduğu ve doğayı doğadan öğrenme kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen etkinlikte az sayıda kalan doğal su kaynaklarının planlı bir şekilde korunmasına dikkat çekildi.
Avrupa Kuş Gözlem Gününde kuş gözlemcileriyle birlikte Boğaçayı’nda gözlem yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, gözlemcilere Boğaçayı hakkında bilgi verdi. Boğaçayı’nın üzerinde yaşayan canlılar ve çevre açısından önemine değinerek kente ait bu tür doğal alanların korunarak gelecek nesillere taşınmasının önemini vurguladı.

150’nin üzerinde kuş türü var
Kuş Gözlem Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda bir etkinlik düzenlendiğine dikkat çeken Atasoy, “Etkinliğimize Antalya’daki kuş gözlemcileri ve kuş fotoğrafçıları eşlik ettiler. Kendileri özellikle Boğaçayı’nın yukarısındaki bu alanı tercih ettiler çünkü Boğaçayı’nda 150’nin üzerinde yerleşik ve göçmen kuş türü var. Burası hakikaten yaşayan bir alan, bir ekosistem. Yüzlerce kuş türü burada besleniyor, ürüyor, hayatını devam ettiriyor. Şehrimizle iç içe olan bu tür doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması son derece önemli. Burada yapılacak çalışmalarda, çevresel etkilerin dikkate alınarak koruma odaklı planlaması önem arz etmektedir” dedi.
Uzman Veteriner Hekim kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, “Avrupa Kuş Gözlem Günü etkinliği adı altında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlenen etkinlikte bir araya geldik. Alanı hem tanımak hem alandaki kuş çeşitliliğini görmek için kuş gözlemcileriyle beraber şu anda gözlem yapıyoruz. Bu alanın ne kadar değerli olduğunu hem insanlara göstermek hem de kuşların insanlar için önemli olduğunu anlatmak için buradayız. Boğaçayı Antalya’da yapılan gözlemlerde 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bir alan olarak öne çıkıyor. Daha önce yapılan ıslah çalışmaları biraz ağır şekilde seyrettiği için alana baya zarar vermişti. Yalnız şimdi bu ıslah çalışmaları durduğu için alan yine eski haline gelmeye başladı. Tekrardan bu sazlıkların oluşması burada bir çok kuş türünün tekrar buraya gelmesini sağladı. Burada birçok kum kuşunu, balıkçılları, yalıçapkınlarını, İzmir yalıçapkını gibi daha ender türleri gözlemleyebiliyoruz. Birçok kuş türü yıl boyunca 4bin 5bin km yol kat edip buraya gelerek beslenmelerini ve üremelerini gerçekleştirebiliyorlar. Antalya’mız için Boğaçayı çok önemli. Şehrin içinde kalmış bir sulak alan hem doğa bilincinin gelişmesi hem de kuş gözlemciler için büyük bir değer’’ diye konuştu.

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