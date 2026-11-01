SON DAKİKA: 2. Başkan Metin Öztürk istifa etti! "Ölmüş anneme hakaret edildi"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Metin Öztürk, 27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yaşanan olayların ardından görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztürk, yaptığı açıklamada toplantı sırasında fiili saldırıya uğradığını ve vefat eden annesine yönelik hakarette bulunulduğunu belirterek, yaşananları kabul edemeyeceğini ifade etti.

İSTİFASINI AÇIKLADI

Metin Öztürk, Galatasaray Yönetim Kurulu ve kulübe bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Öztürk, istifa kararını şu sözlerle açıkladı:

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

Saygılarımla."