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153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

ADANA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 153 personeline yönelik 3 hafta sürecek eğitim çalışması başladı.Altın Koza A.Ş.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 153 personeline yönelik 3 hafta sürecek eğitim çalışması başladı.
Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi tiyatro sanatçısı İsmail Timuçin tarafından verilen "Güzel Konuşma" eğitimi ile katılımcılara daha anlaşılır, etkili ve doğru konuşma tekniklerinin kazandırılması hedefleniyor.
Eğitimde, İletişim Kavramı, Ses Nefes Teknikleri, Artikülasyon, Fonetik-Diksiyon, Vurgu-Tonlama, Konuşma ve Sunum Uygulamaları, Dil ve Konuşma Yanlışları, Akıcı Konuşma ve Telaffuz konuları ele alınıyor.

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