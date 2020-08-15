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154 bin ton atık geri kazandırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projelerinden ve “Etkin Belediye Proje” yarışmasında birinci olan “Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm Projesi” bugüne kadar 154 bin ton atığın geri kazanımını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projelerinden ve “Etkin Belediye Proje” yarışmasında birinci olan “Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm Projesi” bugüne kadar 154 bin ton atığın geri kazanımını sağladı. 2016 yılında Muğla genelinde oluşan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının geri kazanımının sağlanması amacı ile geri kazanım tesisi kuran Büyükşehir Belediyesi bu projesi ile hem çevreye hem bütçesine katkı sağladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’da faaliyete başlayan daha sonra Menteşe ilçesinde çalışmalarına devam eden seyyar geri kazanım tesisi 2016 yılından bugüne 154 bin ton atığı geri kazandırdı. Böylece hafriyat depolama sahalarında bertaraf edilecek atık miktarlarının azaltılması ve sahaların daha efektif kullanımı, sektörde doğan yeni malzeme ihtiyacı için doğa tahribatının azaltılması, çevre bilincinin oluşması sağlandı. İnşaat, tadilat, hafriyat atıklarından kanal dolgu malzemesi, kanal drenaj malzemesi, her türlü şantiye içi yol malzemesi, istinat duvarı arka drenaj ve dolgu malzemesi, bina geri dolgu ve drenaj malzemesi, bordür, parke alt temel dolgu ve beton malzemesi elde edilerek belediyenin çalışmalarında kullanıldı.
Çevreyi koruyan, doğaya saygılı, yarınları aydınlatan hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu hizmetleri gerçekleştirirken eşsiz güzelliklere, muhteşem doğaya ve tarihi zenginliklere sahip Muğla’dan ilham aldıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Bir şehir düşünün mavi ile yeşilin her tonunu coğrafyasında gururla sergiliyor, dantela gibi eşsiz kıyıları ile içinize işliyor, verimli toprakları ile üreticisini, tüm güzellikleri ile de üzerinde yaşadıklarını güldürüyor. Muğla tüm ihtişamı ile bizlere hizmet noktasında ilham veren, yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz bir şehir. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’yı koruyan, zaten değerli olan şehrimize değer katan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Geri kazanım tesisi de bu hizmetlerimizden sadece biri. Hafriyat, inşaat, tadilat atıklarını mobil geri kazanım tesisimiz ile yine belediyelerimizin çalışmalarında kullanılacak malzemelere dönüştürüyoruz. Böylece hem çevreyi kirletmemiş oluyor hem de belediye bütçemize katkı sağlamış oluyoruz. Bugüne kadar 10 bin 267 kamyon atık geri kazanıldı. Muğla’nın mavisini, yeşilini koruyan hizmetleri hayata geçirmeye ve gelecek nesillere tertemiz bir Muğla bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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