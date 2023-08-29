16 ASKF il başkanından ortak çağrı

ASKF Bitlis Başkanı Adnan Bakırcıoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Bugün bir araya gelmemizin nedeni çok samimi duygularla ve Türkiye’de ilk kez farklı bir alanda 15 milyon vatandaşımızın talebini dillendirmek içindir. Ancak peşinen şunu belirtmek isteriz ki, bizler bugün bu ortamda birlikte olduğumuz dakikalarda eş zamanlı 16 ilimizde de ASKF başkanları aynı basın metni ile basın mensuplarımızın karşısında bulunmaktadır” dedi.

Adnan Bakırcıoğlu, başta futbol olmak üzere spor camiasının birer temsilcileri olduklarını hatırlatarak, “Ülkemizdeki tüm spor dallarında son yıllarda çok büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Malumunuz olduğu üzere birçok dalda Avrupa ve dünya dereceleri bir bir ülkemize getirilmektedir. Bunda, kendisi de spor camiasında olan, spora çok büyük değer veren ve bu değerin sonucudur ki, tesisleşmelerden, alt yapı yatırımlarına her alanda yatırımlar sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve onun işaret ettiği hedef için emek harcayan Gençlik ve Spor Bakanlarımızın çalışmaları ve katkıları yer almaktadır. Hemen hemen tüm spor alanlarında bir biri ardına başarıları duyup heyecanlanmaktayız. Ancak; bu heyecanımız İlimizin özellikle futbol tutkunlarının mutsuzluğu ve giderek artan talepleri karşısında sönüp gitmektedir. İlimizdeki futbol kamuoyunun mutsuzlukları ve talepleri nelerdir? İşte 16 il olarak şu anda ortak basın metninin öznesini bu durum oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bildiğiniz gibi ilimizin profesyonel ligde maalesef takımı bulunmamaktadır” diyen Bakırcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlimizin yanı sıra ülkemiz genelinde 16 ilimizde de profesyonel takım bulunmamaktadır. Bu 16 ilimiz alfabetik sıraya göre 92 bin nüfusuyla Ardahan, 205 bin nüfusu ile Bartın, 231 bin nüfusu ile Bilecik, 284 bin nüfusu ile Bingöl, 355 bin nüfusu ile Bitlis, 276 bin nüfusu ile Burdur, 564 bin nüfusu ile Çanakkale, 198 bin nüfusu ile Çankırı, 276 bin nüfusu ile Hakkari, 280 bin nüfusu ile Kars, 150 bin nüfusu ile Kilis, 223 bin nüfusu ile Sinop, 566 bin nüfusu ile Şırnak, 85 bin nüfusu ile Tunceli, 305 bin nüfusu ile Yalova ve 417 bin nüfusu ile Yozgat’tır. Sonuç itibari ile 16 ilimizde yerleşik nüfus olarak toplam 4 milyon 507 bin, bu illerin nüfusuna kayıtlı olup yurt içi ve dışına dağılmış ancak halen hemşericilik ilişkileri devam eden yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın illerinde profesyonel futbol takımı görme istek ve arzuları giderek çok üst düzeylere varmıştır. İşte giderek artan ve dipten yukarıya gelen bu istek ve arzu sonucu bir araya gelen 16 ilimizin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanları bu bildiriye imza koyarak, taleplerini başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere ve futbol kamuoyuna duyurmak istemişlerdir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar ve talimatları sonucunda tüm illerin kendi üniversitelerine kavuştuklarını da hatırlatan Bakırcıoğlu, “İçinde bulunduğumuz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Diğer yandan 2023’ün Türkiye Futbol Federasyonu’nun da 100. yılı olduğunu belirtmek isteriz. Ülkemizde spor dalları arasında futbol birinci sırada gelmektedir. Futbol sadece izlenmesi bakımından birinci sırada olmayıp, lisans sayıları bakımından da birinci sıradadır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm illerimizde üniversite mevcutken maalesef 16 ilimiz profesyonel takımlarından yoksundur. Futbol kamuoyunca da bilindiği gibi 3. Lige yükselebilmenin tek yolu BAL’da sezon şampiyonu olması sonrası eleme karşılaşmalarında da başarılı olmak zorundadırlar. BAL’da sezon boyu şampiyon olan takımlarımız bir eleme müsabakasında 3. Lig hakkını kaybetmektedir. Oysaki BAL’da 12 grup oluşturup şampiyon olan kulüplerimiz, 4 gruptan oluşacak 3. Lige direk çıkma şansına sahip olacaktır. Bu görüşümüzde ısrarlı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında profesyonel ligde takımı olmayan il kalmaması, 15 milyon futbolsever adına öncelikli talebimizdir. 1987’lerde rahmetli Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde böyle bir uygulamaya gidildiği hafızalarımızda kayıtlıdır. 16 ilimiz adına böyle bir talepte bulunmak yalnızca futbol tutkusundan kaynaklanmamaktadır. Amatör liglerimize, U liglerimize, illerde hedef takım, profesyonel takımda oynama arzusu kazanıp çok büyük katkı sağlayacaktır. Kaldı ki, 16 ilimizde de profesyonel takım olmaması nedeni ile çocuklarımız ve gençlerimizde giderek artan bir futboldan uzaklaşma gözlenmekte, umut vaat eden yetenekler umutsuzluğa kapıldıklarından alt yapıda yetişme oranları giderek düşmektedir. Özellikle son 10 yıl içinde yine Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hemen hemen tüm illerimizde mükemmel stadyumlar, tesisler inşa edilmiştir. Bu tesislerden profesyonel olarak yararlanabilme şansının 16 ilimize verilmesi, karşılaşma günlerinde illerimizin heyecanını zirveye taşıyacak olup, futbol da giderek azalan seyirci sayısının da yeniden yükselmesini sağlayacaktır. Hakem camiamız özellikle illerde görev yapan hakemlerimiz profesyonel müsabakalara gelen hakemlerimizi izleme fırsatı bulacak, bu 16 ilimizde hakem alt yapısındaki hızla azalışın önüne geçilmesi mümkün olabilecektir. Tüm illerimizde üniversiteleşmenin tamamlandığı göz önünde tutulduğunda profesyonel ligde temsilcisi olmayan 16 ilimizdeki on binlerce üniversite öğrencimizin de profesyonel karşılaşmaların heyecanını duyacak, futbol tutkuları canlanacak, boşluklar nedeni ile bir takım yanlışlar içine sürüklenmesi muhtemel bazı gençlerimiz için de futbol bir terapi olabilecektir. Bu ve daha birçok sebepler dahilinde il takımlarından oluşacak 3 Lig 4. Grup, Süper Lig kulüplerimizin de pilot takımları gibi değerlendirme şansı olacağından bu büyük buluşmanın ülke futboluna her türlü olumlu katkı sağlayacağına yürekten inanmaktayız. Tüm bu anlattıklarımızın ışığında Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz genelinde profesyonel ligde temsilcisi olmayan ilimizin kalmaması için bir düzenleme yapılmasını başta spor ve futbol tutkunu Cumhurbaşkanımız olmak üzere talepte bulunduğumuzu kamuoyu ile paylaşır, Siz değerli basın mensuplarımızdan da bu konuda yerelde ve ulusalda sesimiz olmanız umut ve dileği ile katılımlarınız için teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.



