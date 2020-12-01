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16 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.12.2020 11:15 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen toplam 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Bodrum Görecek Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmeni kurtardı.Marmaris Yeşilova Körfezi bölgesinde ise bir grup düzensiz göçmenin karadan ulaşım olmayan bir mevkiinde mahsur kaldıkları ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen toplam 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Görecek Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmeni kurtardı.
Marmaris Yeşilova Körfezi bölgesinde ise bir grup düzensiz göçmenin karadan ulaşım olmayan bir mevkiinde mahsur kaldıkları ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına itilen ve kendi imkânlarıyla karaya çıkan 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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