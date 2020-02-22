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16 göçmeni taşıyan bot batmaktan son anda kurtuldu

ANTALYA HABERLERİ  | 22.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bot batmak üzereyken sahil güvenlik, jandarma ve emniyetin müşterek çalışmasıyla kurtarıldı.Kaş ilçesinde, Yunanistan’ın Meis Adası’na yasadışı yollarla geçerken batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 16 düzensiz göçmen son anda sahil güvenlik, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.Gece saatlerinde Çukurbağ Yarımadası yakınlarından bindikleri lastik bot ile Yunanistan’a ait Meis Adası’na geçmeye çalışan ve aralarında 6’sı çocuk, 3’ü kadın toplam 16 Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu kaçağın bulunduğu bot kıyıdan açıldı.İhbar üzerine bölgeye hareket eden Kaş Sahil Güvenlik ekipleri kaçakları Çukurbağ Yarımadası açıklarında bot batmak üzereyken bularak kurtardı.

16 göçmeni taşıyan bot batmaktan son anda kurtuldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bot batmak üzereyken sahil güvenlik, jandarma ve emniyetin müşterek çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaş ilçesinde, Yunanistan’ın Meis Adası’na yasadışı yollarla geçerken batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 16 düzensiz göçmen son anda sahil güvenlik, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gece saatlerinde Çukurbağ Yarımadası yakınlarından bindikleri lastik bot ile Yunanistan’a ait Meis Adası’na geçmeye çalışan ve aralarında 6’sı çocuk, 3’ü kadın toplam 16 Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu kaçağın bulunduğu bot kıyıdan açıldı.
İhbar üzerine bölgeye hareket eden Kaş Sahil Güvenlik ekipleri kaçakları Çukurbağ Yarımadası açıklarında bot batmak üzereyken bularak kurtardı. Sahil güvenlik botu ile Kaş Limanı’na getirilen kaçaklar ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesine götürüldü.

16 göçmeni taşıyan bot batmaktan son anda kurtuldu

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