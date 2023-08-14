MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay merdivenlere sere serpe uzandı! "Maşallah"

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay merdivenlere sere serpe uzandı! "Maşallah"

14.08.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu merdivenlere sere serpe uzanıp poz verince gündem oldu.

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay tatil pozlarıyla gündemde. 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

Sevgilisi Necati Kocabay ile tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaşmıştı. 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlardan sonra şimdi de vücudunu saran elbisesiyle merdivenlere sere serpe uzandı.

2
Zayıflığıyla dikkat çeken güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay'a "Maşallah", "Kadın resmen gençleşti", "Türkiye'nin en güzel kadınlarından" yorumları geldi.

1

Daha önce zayıflama sırrını veren oyuncu, "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" demişti.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazar Ergüçlü'nün acı günü! Babasının ölümüyle yıkıldıHazar Ergüçlü'nün acı günü! Babasının ölümüyle yıkıldı
Babası çok ünlü bir isim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuzBabası çok ünlü bir isim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz
Tatil pozları olay oldu! Ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı Tatil pozları olay oldu! Ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay Oyuncu sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"
Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.