16 kilo veren Nurgül Yeşilçay merdivenlere sere serpe uzandı! "Maşallah"

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay tatil pozlarıyla gündemde. 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

Sevgilisi Necati Kocabay ile tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaşmıştı. 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlardan sonra şimdi de vücudunu saran elbisesiyle merdivenlere sere serpe uzandı.



Zayıflığıyla dikkat çeken güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay'a "Maşallah", "Kadın resmen gençleşti", "Türkiye'nin en güzel kadınlarından" yorumları geldi.

Daha önce zayıflama sırrını veren oyuncu, "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" demişti.



