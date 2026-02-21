Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Sunay Kurtal hayatını kaybetti! ‘Baba kız doğada’ hesabıyla biliniyordu

Murat Kurtal'ın 33 yaşındaki Sunay Kurtal, Ankara'da yaşadığı evde gece saatlerinde aniden fenalaşarak yere düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kurtal kurtarılamadı.

"EŞİMİ VATANI SEVER GİBİ SEVDİM"

Sosyal medya kızları ile birlikte içerik üreten "Baba kız doğada" hesabının sahibi Murat Kurtal yaptığı paylaşımda eşini kaybettiğini duyurdu.

Kurtal yaşadığı acı olaya ilişkin paylaşımında, "Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası, hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor.

Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um" dedi.

BAKAN URALOĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla birlikte uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle büyük beğeni toplayan ikiz kardeşler Erva ve Zümra'yı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda ağırlamıştı.