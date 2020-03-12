YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. 16 Türk büyüğünün büstü Akçakoca’ya geldi

16 Türk büyüğünün büstü Akçakoca’ya geldi

DÜZCE HABERLERİ  | 12.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

Tarih bilincini gelecek kuşaklara aktarılmasına çok özel hassasiyet gösteren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Türk büyüklerine ait büstleri Akçakoca’ya getirtti.Batı Karadeniz’in İncisi olarak bilinen Akçakoca’nın Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca turizmini canlandırmak adına Ankara’da yaptırdığı 16 adet Türk Büyüğü büst’ünü Akçakoca’ya getirtti.

Tarih bilincini gelecek kuşaklara aktarılmasına çok özel hassasiyet gösteren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Türk büyüklerine ait büstleri Akçakoca’ya getirtti.
Batı Karadeniz’in İncisi olarak bilinen Akçakoca’nın Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca turizmini canlandırmak adına Ankara’da yaptırdığı 16 adet Türk Büyüğü büst’ünü Akçakoca’ya getirtti. Akçakoca’nın görselini değiştirecek olan büstler deneme amaçlı Yalı Mahallesi Merkez Cami karşında bulunan park alanına yerleştirildi.
Türklerin tarihte en çok devlet kuran millet olduklarına vurgu yapan Başkan Okan Yanmaz, “Tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceği olmaz, tarih bizim en güçlü ve en temel hazinemiz. Çocuklarımızın tarihini bilmesi, okuması ve araştırmasını önemsiyoruz. Bu bilinçten hareketle, 16 Türk Büyüğü Heykelleri ile bu tarihi görünür kılmayı amaçlıyoruz” ifadelerinde bulundu.
16 adet Türk Büyüğü heykellerinin alt yapısının hazırlanmasının ardından Merkez Cami karşısında bulunan meydana yerleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Düzce Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
13:10
İkindi
16:27
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

Düzce Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Nar Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Batı Karadeniz'in "incisi" gün batımında büyüledi

Batı Karadeniz'in "incisi" gün batımında büyüledi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.