Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti

Galatasaray tarihinin unutulmaz oyuncularından Cevad Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti.

SIRP BASINI DUYURDU!

Sırp basınından Sportal'ın haberine göre, Prekazi, pazar günü evinde hayatını kaybetti.

MONACO MAÇINDAKİ GOLÜ HAFIZALARDA

⚽️ Günün Golü | Cevad Prekazi 🚀 Galatasaray 1-1 Monaco (15.03.1989) https://t.co/S9b7d2IWDW — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 15, 2026

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Cevad Prekazi, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı formayı 6 sezon giyen ve iki lig şampiyonluğu yaşayan Prekazi, özellikle Monaco'ya attığı uzak mesafeli gol ve Neuchatel Xamax karşısındaki performansıyla taraftarların hafızasında yer edinmişti.

GALATASARAY'DAN PREKAZI'YE VEDA

"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.

Seni unutmayacağız…

Cevad Prekazi’ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

PARTİZAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Fudbalski klub Partizan sa bolom i tugom primio je vest o smrti legendarnog fudbalera našeg kluba Dževada Prekazija. Preki je crno-beli dres zadužio još u juniorskim danima, a u seniorskom timu Parnog valjka je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vreme ja ubeležio 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine. Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka posle čega se seli u Tursku gde je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime. Ipak, Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih. Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni. Preki, hvala na svemu i počivaj u miru. — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 8, 2026

1985 yılında Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan efsane futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 229 maçta 44 gol ve 65 asistlik katkı sağladı. Türkiye kariyerinde Altay ve Bakırköyspor formalarını da giyen Prekazi'nin vefatını eski kulübü Partizan duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu.” ifadelerine yer verildi.

Cenaze töreninin tarih ve yerinin ise daha sonra açıklanacağı bildirildi.