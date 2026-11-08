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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti
Burak Kavuncu

Galatasaray tarihinin unutulmaz oyuncularından Cevad Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti.

SIRP BASINI DUYURDU!

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti 1

Sırp basınından Sportal'ın haberine göre, Prekazi, pazar günü evinde hayatını kaybetti.

MONACO MAÇINDAKİ GOLÜ HAFIZALARDA

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Cevad Prekazi, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı formayı 6 sezon giyen ve iki lig şampiyonluğu yaşayan Prekazi, özellikle Monaco'ya attığı uzak mesafeli gol ve Neuchatel Xamax karşısındaki performansıyla taraftarların hafızasında yer edinmişti.

GALATASARAY'DAN PREKAZI'YE VEDA

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti 2

"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.

Seni unutmayacağız…

Cevad Prekazi’ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

PARTİZAN AÇIKLAMA YAYINLADI

1985 yılında Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan efsane futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 229 maçta 44 gol ve 65 asistlik katkı sağladı. Türkiye kariyerinde Altay ve Bakırköyspor formalarını da giyen Prekazi'nin vefatını eski kulübü Partizan duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu.” ifadelerine yer verildi.

Cenaze töreninin tarih ve yerinin ise daha sonra açıklanacağı bildirildi.

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galatasaray Cevad Prekazi
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