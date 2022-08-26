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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri için çalışıyor

26.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Ömür Serdal Altunsöz: "Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, yıl boyunca hazırlık maçı oynayarak bir takım oluşturmak ve Avrupa şampiyonası elemelerine hazırlanmak" - "Oyuncularımız 2007 doğumlu, 16 yaş altı grubu. Pandemi çocukları bunlar. 1,5 sene top oynamadılar"

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ömür Serdal Altunsöz, takıma katılacak yeni genç yeteneklerle oyuncu havuzunu genişleteceklerini belirtti.

Ay-yıldızlı gençler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Altunsöz yönetimindeki kamp programını ilk etabını tamamladı.

Ömür Serdal Altunsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum halkının kendilerine karşı samimi ve sıcak kanlı davrandıklarını söyledi.

- "Yıl boyu Avrupa şampiyonası elemelerine hazırlanacağız"

Özellikle kamp, tesis ve otel olarak şartlarının ve çalışma imkanlarının çok güzel olduğunu ifade eden Altunsöz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız 2007 doğumlu, 16 yaş altı grubu. Pandemi çocukları bunlar. 1,5 sene top oynamadılar. Üçüncü defa toplanabildik. 16 yaşına geldiler. Seneye Avrupa Şampiyonası hazırlıkları olacak. İlk ve ikinci eleme turları olacak. Burada onun için hazırlanıyoruz. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, yıl boyunca hazırlık maçı oynayarak bir takım oluşturmak ve Avrupa şampiyonası elemelerine hazırlanmak."

- "Bir oyun kültürü oturtmaya çalışıyoruz"

Günde çift antrenman yaparak kampı dolu dolu geçirdiklerini söyleyen Altunsöz, "Çok güzel bir çalışma ortamı var. Çocuklarımız da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir oyun kültürü oturtmaya çalışıyoruz. Türk milli takımına yakışır presli, yoğun, baskılı ve coşkulu bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Adapte olmaya çalışıyorlar, daha iyiye doğru gideceğiz inşallah." diye konuştu.

Kentteki kampı tamamladıklarını ve eylül ayında tekrar gelmek istediklerini aktaran Altunsöz, şunları kaydetti:

"Şartlar çok güzel. Planda bir değişiklik olmazsa Azerbaycan ile 27 ve 29 Eylül'de iki tane hazırlık maçı oynayacağız. Şu anda burada 25 tane oyuncu grubumuz var. Ama oyuncu havuzumuz çok geniş. Yurt dışında olan oyuncularımız var. Eylül ayında onlar da bize dahil olacak. Yani geniş oyuncu havuzuyla her bölgede 5 tane oyuncu diyebilirim. Toplamda 55 tane oyuncumuz var. Onun dışında da takip ettiğimiz oyuncular var." diye konuştu.

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