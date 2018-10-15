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Yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

Hindistan Liginde gol atan en genç oyuncu unvanını elde eden Gourav Mukhi'nin yaşı tartışma konusu oldu. Taraftarlar, 16 yaşında olduğu belirtilen futbolcu için "En az 30 yaşında." yorumunu yaptı.

Yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Hindistan Ligi'nde Jamshedpur forması giyen forvet Gourav Mukhi, Hindistan Süper Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

Deplasmanda Bengaluru karşısında son 20 dakikada oyuna dahil olan Gourav Mukhi'nin golünden daha çok görüntüsü günden oldu. Dünyanın birçok yerinde haber olan ve 16 yaşında olduğu belirtilen oyuncunun fiziki görüntüsü tartışmalara yol açtı.

Bunun nedeni ise 16 yaşında olduğu belirtilen Mukhi'nin fiziki görüntüsünün çok daha büyük göstermesi. Mukhi'nin yaşı sosyal medyada gündem olurken, yaşının en az 30 olabileceği şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gourav Mukhi Jamshedpur

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