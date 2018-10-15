Yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Hindistan Ligi'nde Jamshedpur forması giyen forvet Gourav Mukhi, Hindistan Süper Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

Deplasmanda Bengaluru karşısında son 20 dakikada oyuna dahil olan Gourav Mukhi'nin golünden daha çok görüntüsü günden oldu. Dünyanın birçok yerinde haber olan ve 16 yaşında olduğu belirtilen oyuncunun fiziki görüntüsü tartışmalara yol açtı.

Bunun nedeni ise 16 yaşında olduğu belirtilen Mukhi'nin fiziki görüntüsünün çok daha büyük göstermesi. Mukhi'nin yaşı sosyal medyada gündem olurken, yaşının en az 30 olabileceği şeklinde yorumlar yapıldı.





