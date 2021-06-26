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16 yaşındaki milli boksör Ömer Yavuz Dereköylü: "Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum"

26.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yaşındaki milli boksör Ömer Yavuz Dereköylü: "Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum"

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan yıldız milli boksör Ömer Yavuz Dereköylü, organizasyondan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan 16 yaşındaki Dereköylü, birincilik kürsüsüne çıkabilmek için ter döküyor.

Ömer Yavuz Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü olan babası Turgut Dereköylü sayesinde bu spora başladığını söyledi.

Yaklaşık 9 yıldır boksun içinde bulunduğunu anlatan Dereköylü, "Boyum 1,94, kilom 120, yaşım 16. Boyum ve kilomdan dolayı takım arkadaşlarım bana 'Tank' diyor. Boyum ve kilomun fazla olmasını Avrupa Şampiyonası'nda avantaj olarak kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da yaşadığını ve lise ikinci sınıfa gittiğini anlatan milli sporcu, "İnşallah rakiplerimi mağlup edip Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nın ardından hedefimiz olimpiyat. Boksu bıraktıktan sonra da polis olmak, amir olmak istiyorum. Polisleri çok seviyorum. Kendileriyle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

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