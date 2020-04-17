YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. 16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar

16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Araban SYDV tarafından desteklenen ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ Projesi kapsamında 16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki dezavantajlı grupları güçlendirmek için hizmet veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi hakkında açıklamalarda bulunan Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, projenin amacının dezavantajlı gurupları desteklemek olduğunu söyledi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Araban SYDV tarafından desteklenen ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ Projesi kapsamında 16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.
Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki dezavantajlı grupları güçlendirmek için hizmet veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi hakkında açıklamalarda bulunan Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, projenin amacının dezavantajlı gurupları desteklemek olduğunu söyledi. Tilki, ’’Bizim İçin Değerlisiniz’’ Projesi Araban ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sosyo-ekonomik destek hizmetinden yararlanan 16 dezavantajlı ailelerimizin yetim ve öksüz çocuklarına çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi. Çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı. Tüm çocukların odalarında açılışlar yapılıp, odalarını süslemeleri için Araban Kaymakamlığının ‘İyilik Ve Merhamet Kulübü’ bünyesinde daha önce temin edilen süs malzemeleri ve kitap seti hediye edildi” dedi.
Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu eşi Nesrin Mutlu ile birlikte 16 yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret ederek süs malzemeleri ve kitap setleri hediye eti.
Kaymakam Mutlu, “Yetim ve öksüz çocuklara her zaman yanınızdayız. Sizi sık sık ziyaret edeceğiz. Sizin bir ihtiyacınız olduğunda 24 saat bana ulaşabilirsiniz” diye konuştu.
Çocuk odası, bilgisayar, kitap setleri ve çeşitli hediyelerle yüzleri gülen 16 yetim ve öksüz çocuk ise, devlet büyüklerine ve Kaymakam Mutlu’ya teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:46
Öğle
12:35
İkindi
16:16
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Erkent Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Çay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da hükümlülerin tahliyesine başlandı

Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da hükümlülerin tahliyesine başlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.