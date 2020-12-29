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16. yüzyılda yapılan Kasım Bey Kümbetleri restore ediliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.12.2020 13:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesince hazırlanan Kasım Bey Kümbetleri Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi ile 16.

16. yüzyılda yapılan Kasım Bey Kümbetleri restore ediliyor

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesince hazırlanan Kasım Bey Kümbetleri Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi ile 16. yüzyılda yapılan kümbetler, aslına uygun olarak restore edilip turizme kazandırılacak.
Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, Kümbetlerin 16. yüzyılda yapıldığını ve zaman içinde tahribata uğrayarak harabe haline geldiğini belirtti. Kaymakam Arslan, "Hazırlanan projeye her zamanki gibi Valimiz Münir Karaloğlu destek verdi ve proje maliyetinin yüzde 50’sini üstlendi. Bu nedenle de kendisine şükranlarımı sunuyorum. Tarihi ve kültürel mirası korumak, yıpranmaya yüz tutmuş yapıları sağlamlaştırarak gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

16. yüzyılda yapılan Kasım Bey Kümbetleri restore ediliyor

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