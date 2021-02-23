166 milyon lira bütçeli projeye başvurular devam ediyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 166 milyon lira bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın proje başvuruları 19 Mart tarihine kadar devam ediyor.

KUZKA’nın 13 Ocak tarihinde ilan ettiği yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklı sosyal sorunları gidermek, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, istihdam ve sosyal girişimciliği desteklemek amacıyla hazırlanan ve ülke genelinde yürütülen 166 milyon lira bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)‘na proje başvuruları 19 Mart tarihine kadar devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ve yerelde KUZKA tarafından yürütülecek olan SOGEP, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak minimum 1 milyon lira ve üzeri projelere destek sağlanacak. SOGEP projesine başvurular, 19 Mart’a kadar KUZKA’nın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

