YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. 166 milyon lira bütçeli projeye başvurular devam ediyor

166 milyon lira bütçeli projeye başvurular devam ediyor

23.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 166 milyon lira bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın proje başvuruları 19 Mart tarihine kadar devam ediyor.KUZKA’nın 13 Ocak tarihinde ilan ettiği yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklı sosyal sorunları gidermek, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, istihdam ve sosyal girişimciliği desteklemek amacıyla hazırlanan ve ülke genelinde yürütülen 166 milyon lira bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)‘na proje başvuruları 19 Mart tarihine kadar devam edecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 166 milyon lira bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın proje başvuruları 19 Mart tarihine kadar devam ediyor.
KUZKA’nın 13 Ocak tarihinde ilan ettiği yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklı sosyal sorunları gidermek, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, istihdam ve sosyal girişimciliği desteklemek amacıyla hazırlanan ve ülke genelinde yürütülen 166 milyon lira bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)‘na proje başvuruları 19 Mart tarihine kadar devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ve yerelde KUZKA tarafından yürütülecek olan SOGEP, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak minimum 1 milyon lira ve üzeri projelere destek sağlanacak. SOGEP projesine başvurular, 19 Mart’a kadar KUZKA’nın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
13:03
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Emin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Kastamonu tarihteki görkemli günlerini yakalayacak

Kastamonu tarihteki görkemli günlerini yakalayacak

İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi

İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi

Kastamonu, turizmin yıldızı olacak

Kastamonu, turizmin yıldızı olacak

Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

Ayağına zincir batan köpeği veteriner kurtardı

Ayağına zincir batan köpeği veteriner kurtardı

Kastamonu'da kar nedeniyle 113 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 113 köye ulaşım sağlanamıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.