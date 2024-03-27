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169 bin 650 makaron ele geçirildi

İHA İHA
27.03.2024 15:55
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Antalya’da kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 169 bin 650 adet dolu/boş makaron ve sigara sarma kağıdı, 13 bin 600 şişe sahte alkol, bin 400 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar aralıksız devam etti.

Operasyonlarda 169 bin 650 adet dolu/boş makaron ve sigara sarma kağıdı, 13 bin 600 şişe sahte alkol, bin 400 paket cinsel içerikli ürün, bin 20 adet elektronik sigara ve likiti, 1000 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü, 800 adet güneş gözlüğü, 450 adet parfüm, 360 adet puro, 40 k kilogram kıyılmış tütün/ nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 20 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

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