YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı

17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı

23.09.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, Litvanya'dan "Klaipeda Castle Jazz Band"da trampet, vokalde Vytautas Grubliauskas ile Kristina Jatautaite, piyanoda Saulius Siauculis, davulda Edmundas Federavicius, saksafonda Laimonas Urbikas, bas gitarda Elze Grubliauskaite sahneye çıktı.

Litvanyalı grubun ardından Jazz Project Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio sahneye çıktı. Vokal Fatih Erkoç'a Kerem Görsev piyanoda, Ferit Odman davulda, Volkan Hürsever kontrabasda eşlik etti.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdikleri festivalin 4 gün süreceğini söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıkları etkinliği bu yıl gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını anlatan Yücel, "Alanya Caz Günlerini büyük bir özlem, coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla, müzikseverlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İlçede 25 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Deniz Taşar ve Steffen Morrison sahneye çıkacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandıManisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladıBaşpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
Alanya alanya belediyesi

Antalya Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:55
İkindi
16:21
Akşam
19:01
Yatsı
20:16
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.