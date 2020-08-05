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17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.08.2020 17:03 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider durumda iken TFF 1. Lig’e yükseltilerek şampiyon ilan edilen Bandırmaspor’un maçlarını oynadığı 17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor.
TFF 1. Lig’e çıkan Bandırmaspor’un müsabakalarını oynadığı eksikleri olan stadın tadilat ve yenilik çalışmalarının sezona yetişmesi için çalışmalara hız verildi. Bandırma 17 Eylül Stadyumundaki eksikliklerin birçoğu giderilirken geriye kalan kısımlarının da yeni sezona kadar tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Stadyumda geçtiğimiz sezon zarar gören koltuklar onarılırken, tribünlerde düzenlemeler yapıldı. Stad çatısı, iç mekan alanları, yürüyüş parkuru, zemin ve sulama sistemleri elden geçirilerek bakımları tamamlanıyor. Bandırma 17 Eylül Stadyumunda yeniliklerin yanında tadilat çalışmalarının ve çim bakımlarının büyük bir kısmı tamamlandı. Tadilat çalışmalarının geriye kalan kısımları ise yeni sezona kadar tamamlanacak.
Stadyumun yeni sezona hızlı ve titiz bir şekilde hazırlandığını ifade eden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu “Bandırmasporumuz bizim için çok değerli. Stad en uygun şartlarda iyileştirilerek yeni sezona yetiştirilecek. Hedefimiz, tribünlerini, çatısını, iç mekan alanlarını, yürüyüş parkurunu, zemini ve sulama sistemini mümkün mertebe iyi hale getirerek, görüntüsünü değiştirmek, müsabakalar olmadığı süre içerisinde de Bandırmalı hemşehrilerimizin ve sevgili sporcularımızın kullanımına sunmak. Şimdiden TFF 1. Ligte mücadele edecek Bandırmasporumuza şampiyonluk yolunda başarılar dilerim.” dedi.

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