"17. İstanbul Bienali", bu yıl farklı sanatçı kolektiflerine ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "17. İstanbul Bienali", bu yıl çok farklı sanatçı kolektiflerini sanatseverlerle buluşturacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği bienal, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen gibi pek çok farklı disiplinde 500'ün üzerinde katılımcının projelerini bir araya getirecek.

Bienal, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu'nda yer alan 12 sergi mekanının yanı sıra şehrin dört bir yanında sayıları 50'yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşacak.

Bienal, bu yıl da Koç Holding desteğiyle ücretsiz gezilebilecek.

17. İstanbul Bienali, aynı zamanda İngiltere'nin en etkili sanat ödüllerinden Turner Ödülü adaylığı bulunan, sanatçı ve aktivist ikili Cooking Sections'ın uzun süredir devam eden "Çamuralem / Wallowland" başlıklı projesine ev sahipliği yapacak.

Dönemin önemli çevresel sorunlarını irdelemek için yiyecekleri bir yöntem olarak kullanan Cooking Sections'ın bienale özel hazırladığı proje, şehrin etrafında yok olma tehlikesi altındaki sulak alanların İstanbul'un mandaları üzerindeki etkilerinin izini sürüyor.

Yılın farklı zamanlarında mandaları ve onların etrafındaki farklı türlerin beslenme ve büyüme biçimlerine dair kapsamlı bir araştırma yürüten ikili süreç boyunca sığırtmaçlar, biyologlar, çevreciler, korumacılar, etnomüzikologlar ve birçok başka kişiyle işbirliği yaptı.

Araştırmacılar Akgün İlhan, Anadolu Meraları, Burçin Çıngay, Itri Levent Erkol, Melisa Bal ve Mustafa Avcı bölgedeki ekosistemin farklı yönlerini ortaya koymak üzere yeni araştırmalar yürüttü. Müzisyen Gülinler ise İstanbul'un mandalarına ithafen yeni bir şarkı besteledi.

Proje, İstanbul'un dış mahallelerinde manda yetiştiriciliğinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şehrin ekoloji ve mutfak mirasının temel bir parçası olmasına rağmen, genişleyen kentsel alan sonucu sulak arazilerin ve otlakların bozulması nedeniyle mandaların yaşamlarının da tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor.

- Bienal'de ilk kez Manda Festivali

"Çamuralem / Wallowland" projesi, mekana özgü bir yerleştirmeyle bienal süresince Beyoğlu'nda Büyükdere 35'te görülebilecek. Mekanda bu iş için kurulacak muhallebicide canlıların beslenme ve büyüme biçimlerine dair araştırmalar, farklı malzemeler, tadım ve seslerle sunulacak.

Gelecek üç yıl boyunca devam edecek proje sayesinde uzun vadeli araştırmalar yapılacak ve mandaların yaşam döngüsü daha derinlikli olarak incelenebilecek.

Cooking Sections'ın yürüttüğü türler arası incelemelere dikkat çekmek ve mandaların kültürel ve ekolojik açından önemine vurgu yapmak amacıyla bienal kapsamında bu yıl ilk kez bir "Manda Festivali" de düzenlenecek.

Bienalin ilk günü 17 Eylül'de Arnavutköy'de yapılacak festivalde özel tadım etkinlikleri ve rehberli yürüyüş turları olacak. Ayrıca alternatif müzik grubu, Wiseslang sanatçısı Gülinler'in projeye özel hazırladığı şarkının prömiyeri de yapılacak.

Cooking Sections'ın projesi Goethe-Institut Istanbul ve British Council destekleriyle üretildi. ifa – Institut für Auslandsbeziehungen ve Accion Cultural Espanola (AC/E) destekleriyle de sergilendi. Manda Festivali'nin bu edisyonu ise SPOT Projects desteğiyle gerçekleşecek.

- Cooking Sections hakkında

Daniel Fernandez Pascual ve Alon Schwabe tarafından 2013'te kurulan Cooking Sections, dünyayı yiyecekler aracılığıyla organize eden sistemleri inceleyen Londra merkezli bir sanatçı kolektifi olarak biliniyor.

Mekana özgü yerleştirmelerden performansa yayılan bir sanat dilini benimseyen grubun çalışmaları görsel sanatı mimari, ekoloji ve jeopolitikle harmanlıyor.

Yeryüzündeki dönüşümü gözlemlemek için yiyecekleri bir araç olarak kullanan kolektifin, iklim krizinin insanların yemek yeme alışkanları üzerindeki etkilerine dair hazırladığı Climavore Projesi, 2021'de İngiltere'nin prestijli sanat ödüllerinden Turner Ödülü'nde kısa listeye kaldı.

İşleri Tate Britain, Serpentine Galeri, Venedik ve Şanghay Bienalleri, Los Angeles Kamusal Sanat Trienali, Manifesta12 ve New Orleans Trienali gibi pek çok uluslararası platformda sergilenen Cooking Sections çok sayıda prestijli ödülün de sahibi oldu.

