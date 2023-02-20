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17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi’nin kapıcısı o anları anlattı: “Her yeri toz bulutu kapladı”

20.02.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası çöken Hayat Sitesi’nin kapıcısı o anları anlattı.

17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi’nin kapıcısı o anları anlattı: “Her yeri toz bulutu kapladı”

Sitede 18 yıldır görev yaptığını belirten Ali Dalkılıç, ilk depremle birlikte çökmenin yaşandığı sitede ortalığı toz bulutunun kapladığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ila 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrası çöken ve ilk belirmelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği Özalper Mahallesi’nde bulunan Hayat Sitesi’nde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Eşi ile birlikte çalışmaları takip eden ve sitede uzun yıllardır kapıcı olarak görev yapan Ali Dalkılıç, Hayat Sitesi’ndeki yıkımın ilk depremle birlikte yaşandığını belirterek, binaların çökmesiyle birlikte her tarafı toz bulutunun sardığını söyledi.

“SİTEDEKİ İLK ÇÖKME GECE YAŞANAN DEPREMLE OLDU”

Hayat Sitesi’nde 18 yıldır görevli olarak çalıştığını belirten Ali Dalkılıç, “6 Şubat gece 04.17’de sarsıntı meydana geldi. Kapıya çıktığımızda ilk blok çöktü. Öğle saatlerinde meydana gelen depremde ise diğer üç blok çöktü. Deprem sonrası her tarafı toz bulutu sardı bağrışmalar yaşandı. İkinci depremde çok sayıda kişi dışarıda idi sitenin tamamı ilk depremde çökmüş olsaydı ölü sayısı fazla olurdu. 64 dairenin bulunduğu sitede 17 kişi hayatını kaybetti “diye konuştu.

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