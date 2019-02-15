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17 Mart-7 Nisan arasında Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

TFF, 17 Mart - 7 Nisan arasındaki 20 günlük lig arasında Beşiktaş’tan özel izin alacak.

Şenol Güneş bu süre içinde A Milli Takım'ın başında olacak.

Prensip anlaşmasına varıldı

Şenol Güneş’le ilgili A Milli Takım'ın dedikodusu artık herkesi malumu…

Şenol Güneş’le ilgili A Milli Takım'ın dedikodusu artık herkesi malumu…

Tek sorulan ne zaman açıklanacağı, ne zaman A Milli Takım'ın başına geçeceği.

Tek sorulan ne zaman açıklanacağı, ne zaman A Milli Takım'ın başına geçeceği.

Merak edilen ise 22-25 Mart’ta oynayacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında kimin olacağı.

Merak edilen ise 22-25 Mart’ta oynayacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında kimin olacağı.

İddialara göre TFF, 17 Mart - 7 Nisan arasındaki 20 günlük lig arasında Beşiktaş’tan özel izin alacak.

İddialara göre TFF, 17 Mart - 7 Nisan arasındaki 20 günlük lig arasında Beşiktaş’tan özel izin alacak.

Şenol Güneş bu süre içinde A Milli Takım'ın başında olacak.

Şenol Güneş bu süre içinde A Milli Takım'ın başında olacak.

Hatta bunun için iki taraf prensip anlaşmasına bile vardı. (FOTOSPOR)

Hatta bunun için iki taraf prensip anlaşmasına bile vardı. (FOTOSPOR)
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şenol güneş tff Beşiktaş a milli futbol takımı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki TFF bitmiş nedir bu ya git terim gel şenol her dönem aynı entrikalar bu ülkede Mili takım çalıştıracak kimse kalmadımı Şenol güneş adı kapkara tarfsız bile olamaz Ben bu milli takımı tutman gide rumları alkışlarım ama şenol başında olan takımı tutmam Tüm FB lilerde byle düşünür adamlarabak Milli takımı babalarının çiftliği gibi kullanıyorlar istediğinde gel istediğinde tazminat al peki yıllardır başarı varmı Şenol Şimdi mili takımı yine kutuplaştıracak çakayım byle TFF ye yuh be yuh Türkiyenin her yeri siyasette dahi Trabzonlular istilasına uğradı durum vahime gidiyor
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