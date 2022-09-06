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17 ve 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası

06.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belemir Almira Dede ve Furkan Murat, 19 yaş altı karışık bayrak yarışında bronz madalya kazandı

17 ve 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcular Belemir Almira Dede ve Furkan Murat, 19 yaş altı karışık bayrak yarışında bronz madalya aldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da düzenlenen organizasyonda 19 yaş altı karışık bayrak yarışı gerçekleştirildi.

17 ülkenin katıldığı bayrak yarışında Türkiye'yi temsil eden Belemir Almira Dede ve Furkan Murat, toplam 1027 puan alarak dünya üçüncüsü oldu.

Meksikalı Damaris Garza ve Jorge Hernandez 1043 puanla şampiyonluğu, Polonyalı Michal Jablonski ve Malgorzata Karbownik ise 1034 puanla ikinciliği elde etti.

Şampiyona 11 Eylül Pazar günü sona erecek.

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