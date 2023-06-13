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17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı

13.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, sokak ortasında kalabalık grup tarafından darp edildikten sonra sol bacağından bıçaklandı.

17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı

Olay, Güzeller Mahallesi 936. Sokak üzerindeki Sadık Ahmet Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık grup ile M.C.E. (17) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada M.C.E. darp edildikten sonra, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı. M.C.E yere yığılırken, şahıslar kaçarak uzaklaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç ambulansa Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan bıçaklanan genç ile aynı grup arasında olaydan birkaç saat öncede gerginlik yaşandığı öğrenildi.
Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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