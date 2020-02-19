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Ünlü futbolcunun başı büyük belada! 17 yaşındaki kızla birlikte olmuş

İTALYA HABERLERİ  | 19.02.2020 20:45 | Son Güncelleme

17 yaşındaki bir kızla beraber olan başı belada. İngiliz basını, İtalyan yıldızın yaşadığı birliktelik sonrası olayın kapatılması için 100.000 Euro para ödediğini iddia etti.

Ünlü futbolcunun başı büyük belada! 17 yaşındaki kızla birlikte olmuş

Brescia forması giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi, 17 yaşındaki bir kızla birliktelik yaşadığı için önümüzdeki günlerde sıkıntılı günler bekliyor.

İngiliz The Sun gazetesi, Balotelli'nin Fransa’da oynadığı dönemde 17 yaşında olan İtalyan bir kızla birliktelik yaşadığını ve olayın kapatılması için 100.000 Euro para ödediğini iddia etti.

İtalyan kız, verdiği ifadede birlikteliğin anlaşmalı olarak başladığını ancak daha sonra şiddete dönüştüğünü söyledi. Avukatı Elisa Romeo, Balotelli'nin hala cezai işlem olasılığı ile karşı karşıya olduğunu da aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
mario balotelli Brescia The Sun

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