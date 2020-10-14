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17 Yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.10.2020 13:53 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 17 yıl 2 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., isimli şahıs ile 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan H.M., ve H.F., isimli şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 17 yıl 2 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., isimli şahıs ile 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan H.M., ve H.F., isimli şahıs yakalandı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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