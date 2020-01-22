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  4. 170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi tescillenip restore edilecek

170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi tescillenip restore edilecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı’nın Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bakımsızlıktan adeta dökülen “170 yıllık tarihi Osmanlı Çeşmesi restore edilmesi gerektiği” haberi üzerine harekete geçen Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne çeşmenin tescillenmesi için talepte bulunulduğu bildirildi.AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, 170 yıllık tarihi Osmanlı Çeşmesinin restore edilmesi konusunda Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Anıtlar Yüksek Kurulu ve İl Kültür Turizm Müdürlüğüyle bilgi alışverişinde bulunduğunu belirterek,” Anıtlar Yüksek Kurulunca, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tarihi çeşmenin tescillenmesi için talepte bulunuldu.

170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi tescillenip restore edilecek

İhlas Haber Ajansı’nın Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bakımsızlıktan adeta dökülen “170 yıllık tarihi Osmanlı Çeşmesi restore edilmesi gerektiği” haberi üzerine harekete geçen Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne çeşmenin tescillenmesi için talepte bulunulduğu bildirildi.
AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, 170 yıllık tarihi Osmanlı Çeşmesinin restore edilmesi konusunda Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Anıtlar Yüksek Kurulu ve İl Kültür Turizm Müdürlüğüyle bilgi alışverişinde bulunduğunu belirterek,” Anıtlar Yüksek Kurulunca, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tarihi çeşmenin tescillenmesi için talepte bulunuldu. Tescil sonrası ise onarım ve restorasyon işlemlerinin yapımına başlanması yönünde plan ve projenin hazırlanması ve usulüne uygun olarak restorasyon çalışmaları yapılacağı yönünde bilgi aldık. 170 yıl önce yapılan ve günümüze kadar ayakta kalabilen Osmanlı Çeşmesinin tarihimize sahip çıkma adına restore edilmesi, çocuk ve torunlarımıza miras bırakılması çok anlamlı bir çalışma olur kanaatindeyim. İlgili tüm birimlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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