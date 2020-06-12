1700’lü yıllardan beri Denizli’de olan depremlerin çarpıcı fotoğrafları

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından Denizli Hayat, en son sayısında dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Denizli’nin binlerce yıllık deprem tarihini gözler önüne seren dergi, 1700’lü yıllardan itibaren yaşanan afetleri belgeleriyle anlattı.

Denizli’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile kent yaşamına dair her ayrıntıyı 2006 yılından itibaren kaleme alan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından Denizli Hayat, son sayısında yine dopdolu içerikleriyle dikkat çekti. Denizli’nin binlerce yıllık deprem tarihini gözler önüne seren bu yayın, 1700’lü yıllardan itibaren yaşanan büyük afetleri belgeleriyle anlattı. Denizli ve çevresinin sadece antik çağlarda değil, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de irili ufaklı onlarca doğal afetle sarsıldığı belirtildi. Bunlarda kentin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının olumsuz yönde etkilendiği bildirildi. Dosya haberin altlığını ise, Başbakanlık Devlet Arşivlerindeki yüz binlerce belge arasından Denizli ile ilgili 72 bin belgeyi gün yüzüne çıkartan Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Kent Arşivi’nde topladığı çalışmalar oluşturdu.