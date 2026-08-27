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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması için kura çekimi bugün yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyonda temsilcilerimizin karşılaşacağı rakipler kura sonucunda belli olacak.

Burak Kavuncu

27.08.2026 - 17:12

GALATASARAY'DAN KURA GÜNÜ PAYLAŞIMI!

27.08.2026 - 17:14

FENERBAHÇE'DEN 'YENİDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAMANI' PAYLAŞIMI

27.08.2026 - 17:10

TORBALAR BELLİ OLMUŞTU!

Kura çekimi öncesinde 36 takımın yer alacağı torbalar da belli oldu. Galatasaray 3. torbada yer alırken, Fenerbahçe de Lyon'u eleyerek 3. torbadan kuraya katılma hakkı elde etti.

1. TORBA

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2. TORBA

Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV

Real Betis

3. TORBA

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Fenerbahçe

Bodo Glimt

4. TORBA

Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava/Celje

Stuttgart

AEK

LASK Linz

Como

Lens

Sabah

UEFA Şampiyonlar Ligi nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri belli oluyor 1

27.08.2026 - 17:15

"FENERBAHÇE'YE, TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN"

Lyon'u eleyerek Şampiynolar Ligi'nde lig etabına kalan Fenerbahçe'de golcü oyuncu Vedat Muriqi: "Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun.

Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici."

UEFA Şampiyonlar Ligi nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri belli oluyor 2

Maç önü

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ!

Lyon karşısında gelen galibiyetin ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı da güncellendi. Fenerbahçe’nin Fransa deplasmanında elde ettiği zafer, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu güçlendirdi.

Bu sonuçla birlikte Türkiye ile en yakın takipçisi Polonya arasındaki fark 5 puana yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalması, ülke puanı yarışında Türkiye adına önemli bir avantaj sağladı.

İşte sıralamadaki son durum:

İngiltere: 101.907 puan
İtalya: 87.732 puan
İspanya: 82.493 puan
Almanya: 80.259 puan
Fransa: 68.010 puan
Portekiz: 64.250 puan
Belçika: 58.650 puan
Hollanda: 52.062 puan
TÜRKİYE: 49.675

Polonya: 44.825
Çekya: 44.325 puan
Yunanistan: 42.012 puan

UEFA Şampiyonlar Ligi nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri belli oluyor 3

27.08.2026 - 17:20

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ardından ise lig aşaması oyuncu listesi bildirimi için süreç başlayacak. Takımların 4 Eylül 2026 Cuma TSİ 01.00'e kadar kadro bildirimlerini gerçekleştirmesi gerekecek. Kulüpler en fazla 25 futbolcudan oluşan resmi A Listesi'ni UEFA sistemine yükleyecek. Bu tarihten sonra ise kadroya yeni bir transfer, ara transfer sezonuna kadar eklenmeyecek. Ara transfer sezonunda ise listeye en fazla 3 oyuncu eklenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri belli oluyor 4

27.08.2026 - 17:21

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç takvimi
Kura çekiminin ardından oynanacak olan 8 haftalık lig aşamasının maç takvimi ise şöyle:

  1. Hafta: 15 - 17 Eylül 2026
  2. Hafta: 29 - 30 Eylül 2026
  3. Hafta: 20 - 21 Ekim 2026
  4. Hafta: 3 - 4 Kasım 2026
  5. Hafta: 24 - 25 Kasım 2026
  6. Hafta: 8 - 9 Aralık 2026
  7. Hafta: 19 - 20 Ocak 2027
  8. Hafta: 27 Ocak 2027

27.08.2026 - 17:08

LİG AŞAMASINDA 36 TAKIM YARIŞACAK

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar dört farklı torbaya ayrılırken, her ekip her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 4'ünü kendi sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan ekipler, herhangi bir play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında mücadele edecek. 25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri belli oluyor 5

27.08.2026 - 17:05

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda yeni sezonun lig aşaması eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kura organizasyonu TSİ 19.00'da başlayacak ve futbolseverler çekilişi UEFA TV ile TRT Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri belli oluyor 6

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