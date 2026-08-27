UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

27.08.2026 - 17:12
Just another day at Gala. 🦁#UCLdraw https://t.co/KNgtSzdhBe pic.twitter.com/wgc88xPwCj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 27, 2026
27.08.2026 - 17:14
Yeniden Şampiyonlar Ligi zamanı. @ChampionsLeague 👋 pic.twitter.com/dwpnLMr8KZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2026
27.08.2026 - 17:10
Kura çekimi öncesinde 36 takımın yer alacağı torbalar da belli oldu. Galatasaray 3. torbada yer alırken, Fenerbahçe de Lyon'u eleyerek 3. torbadan kuraya katılma hakkı elde etti.
1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3. TORBA
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahçe
Bodo Glimt
4. TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah
27.08.2026 - 17:15
Lyon'u eleyerek Şampiynolar Ligi'nde lig etabına kalan Fenerbahçe'de golcü oyuncu Vedat Muriqi: "Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun.
Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici."
Maç önü
Lyon karşısında gelen galibiyetin ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı da güncellendi. Fenerbahçe’nin Fransa deplasmanında elde ettiği zafer, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu güçlendirdi.
Bu sonuçla birlikte Türkiye ile en yakın takipçisi Polonya arasındaki fark 5 puana yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalması, ülke puanı yarışında Türkiye adına önemli bir avantaj sağladı.
İşte sıralamadaki son durum:
İngiltere: 101.907 puan
İtalya: 87.732 puan
İspanya: 82.493 puan
Almanya: 80.259 puan
Fransa: 68.010 puan
Portekiz: 64.250 puan
Belçika: 58.650 puan
Hollanda: 52.062 puan
TÜRKİYE: 49.675
Polonya: 44.825
Çekya: 44.325 puan
Yunanistan: 42.012 puan
27.08.2026 - 17:20
Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ardından ise lig aşaması oyuncu listesi bildirimi için süreç başlayacak. Takımların 4 Eylül 2026 Cuma TSİ 01.00'e kadar kadro bildirimlerini gerçekleştirmesi gerekecek. Kulüpler en fazla 25 futbolcudan oluşan resmi A Listesi'ni UEFA sistemine yükleyecek. Bu tarihten sonra ise kadroya yeni bir transfer, ara transfer sezonuna kadar eklenmeyecek. Ara transfer sezonunda ise listeye en fazla 3 oyuncu eklenebilecek.
27.08.2026 - 17:21
Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç takvimi
Kura çekiminin ardından oynanacak olan 8 haftalık lig aşamasının maç takvimi ise şöyle:
27.08.2026 - 17:08
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar dört farklı torbaya ayrılırken, her ekip her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 4'ünü kendi sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.
Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan ekipler, herhangi bir play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında mücadele edecek. 25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek.
27.08.2026 - 17:05
Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda yeni sezonun lig aşaması eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Kura organizasyonu TSİ 19.00'da başlayacak ve futbolseverler çekilişi UEFA TV ile TRT Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.
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