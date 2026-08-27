UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

27.08.2026 - 17:15

"FENERBAHÇE'YE, TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN"

Lyon'u eleyerek Şampiynolar Ligi'nde lig etabına kalan Fenerbahçe'de golcü oyuncu Vedat Muriqi: "Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun.

Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici."