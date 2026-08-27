Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadan paylaştığı ilginç videoyla dikkat çekti. Metal kaşıkların vücudunda düşmeden durduğunu fark eden Akil, yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşarak durumun nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklama istedi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Videoda metal kaşıkları vücuduna yerleştiren ünlü oyuncu, kaşıkların düşmemesi karşısında şaşkınlığını gizlemeyedi. Yaşadığı duruma anlam veremeyen Akil takipçilerinden bunun normal olup olmadığı konusunda yorum beklediğini söyledi.

‘’AKLIMI KAYBEDECEĞİM ŞU AN’’

Kaşıkların vücudunda durduğunu gösteren Akil, şaşkınlığını, “ Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu?” sözleriyle dile getirdi.

Başına gelen durumun bir açıklamasının olup olmadığını merak eden Akil “ Ne olur yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey, Pelin falan der misiniz bana’’ diyerek takipçilerine seslendi.