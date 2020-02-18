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176 gıda kontrolöründen sıkı denetim

SAMSUN HABERLERİ  | 18.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bağlı ilçe müdürlüklerinde çalışan yetkilendirilmiş 176 gıda kontrol görevlisi tarafından ürün bazlı denetimler yapılmaya başlandı.Yapılan denetimler ilk olarak süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerinde yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bağlı ilçe müdürlüklerinde çalışan yetkilendirilmiş 176 gıda kontrol görevlisi tarafından ürün bazlı denetimler yapılmaya başlandı.
Yapılan denetimler ilk olarak süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerinde yapıldı. Yapılan denetimlerin bakanlık talimatı ile 81 ilde gıda güvenirliğine yönelik olarak başlatıldığı öğrenildi.
Denetimlerde kendisi de bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konu hakkında, “01 Ocak 2020 tarihinden itibaren 45 günlük süre zarfında il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda işletmelerine yönelik toplam bin 674 adet denetim yapıldı. Bu denetimlerde 78 adet numune alınarak laboratuvar incelenmesine gönderildi ve denetimler sonucunda uygunsuzluk görülen 8 işletmeye ise 57 bin 404 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızın gıda üzerine çalışan iş yerlerinde veya buralardan satın aldıkları ürünlerde görmüş oldukları eksik ve kusurları ’Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na müracaat ederek bildirmeleri gerekiyor. Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülecek denetimlerin bakanlığımızın belirlediği program çerçevesinde ilk günü süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ve takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerinde olmak üzere 17-22 Şubat 2020 tarihleri arasında 6 gün boyunca titizlikle devam ettirilecektir” dedi.

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