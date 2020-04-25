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18-20 yaş arası gençlere 4 GB internet

İZMİR HABERLERİ  | 25.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB’lık internet paketi hediye edeceklerini bildirdi.Korona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki bireylerin sokağa çıkması bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklanmıştı.

18-20 yaş arası gençlere 4 GB internet

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB’lık internet paketi hediye edeceklerini bildirdi.
Korona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki bireylerin sokağa çıkması bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den de gençlere müjde geldi. Soyer, 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB’lık internet paketi hediye edeceklerini söyledi.
Önümüzdeki günlerde başlayacak uygulamadan yararlanmak için aranan kriterlerin, Bizİzmir platformuna ait web sitesi üzerinden hafta başında yayımlanacağı, başvuruların yine buradan alınacağı ifade edildi.
Tüm dünyayla birlikte ülkemizinde olağanüstü koşullardan geçtiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uygulamayla ilgili İzmirli gençlere seslenerek şunları söyledi:
"Sokağa çıkmaları yasak olan gençlerimiz hemen hemen tüm iletişimlerini telefon ve internet hatları üzerinden gerçekleştiriyor. Yoğun kullanım nedeniyle kullandıkları internet paketlerine ait kotaların ay sonu gelmeden tükendiğinin ve özellikle dar gelirli aileler için ek paket alımlarının maddi külfet oluşturduğunun farkındayım. Biliyorum sizlere verilebilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkıp, arkadaşlarınızla buluşmanızı, dilediğinizce eğlenmenizi sağlamak olacaktır. Ama şimdilik elimizden gelen bu kadar. Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB internet paketi dilerim bu zor günlerde biraz olsun yüzünüzü güldürür."
Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesinin 65 yaş üstü büyükler ve engellilere yönelik ayda 250 dakika konuşma paketi hediyesi kampanyasında başvurular alındı. Kampanyaya 65 üstü herkes değil, desteğe ihtiyacı olanlar dahil edildi. Önümüzdeki haftadan itibaren bu kapsama girenlerin telefonlarına ayda 250 dakika konuşma paketi yükleneceği ifade edildi.

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