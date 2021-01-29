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18 Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımı

29.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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18 Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımı

Kilis Belediyesi tarafından 18 Amatör Spor Kulübüne malzeme dağıtımı yapıldı.Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile Amatör spor kulüplerinin katılımıyla akımlara malzeme dağıtıldı.Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Belediyemiz tarafından hazırlanan, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM ) finans edilen proje kapsamında Kilis ilindeki 18 Amatör Spor Kulübündeki sporcuların tamamına eşofman, forma, krampon, spor ayakkabı, anarok, antrenman forması, futbol topu, çanta, yelekler ve çeşitli spor malzemelerini taktim ettik.

Kilis Belediyesi tarafından 18 Amatör Spor Kulübüne malzeme dağıtımı yapıldı.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile Amatör spor kulüplerinin katılımıyla akımlara malzeme dağıtıldı.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Belediyemiz tarafından hazırlanan, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM ) finans edilen proje kapsamında Kilis ilindeki 18 Amatör Spor Kulübündeki sporcuların tamamına eşofman, forma, krampon, spor ayakkabı, anarok, antrenman forması, futbol topu, çanta, yelekler ve çeşitli spor malzemelerini taktim ettik. Her daim sporcu kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

18 Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımı

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