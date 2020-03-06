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18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.03.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bağcılar’da düzenlenen 18.

Bağcılar’da düzenlenen 18. Gençlik Şurası’nda sosyal medya dilinde kullanılan emoji ve kısaltmaların zararlarına değinen gençler, “Z kuşağı, kelimeleri kısaltarak dilin yozlaşmasına zemin hazırladı. Selam yerine ’slm’, naber yerine ’nbr’, merhaba yerine ’mrb’, kendine iyi bak yerine ’kib’lerin kullanılması bu teknolojiyle doğmamış kuşağın bilmediği jargonları ile nesiller arası çatışmaya sebep oluyor” dedi.
Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından geleneksel hale getirilen Gençlik Şurası’nın 18.’si Halk Sarayı’nda düzenlendi. İlçedeki bütün okullardan yoğun bir katılımın yaşandığı program, başta Bahar Kalkanı Harekatı olmak üzere tüm şehitlerin anılmasıyla başladı. Açılış konuşmasına “İyi ki varsınız” diyerek başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı şunları söyledi: “Eğitim seviyesi olarak ülkemizde gelinen noktanın biraz daha ileriye gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok daha iyi bir noktada olmamız gerektiğini hep söyleriz. Bunun için neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. İşin temeline çok daha aşağılardan başlanması lazım. Onun için bu programları yapıyoruz. Onun için genç beyinlerden geleceği dinlemek zorundayız. Çünkü geleceği sizler inşa edeceksiniz. Sizler için neler yapabiliriz? Hep bunun heyecanını duymaya çalışıyoruz. Tüm gayretimiz bu. Yol, park, bahçe, kentsel dönüşüm dahil ne yapıyorsak bunun için. Bağcılar Belediyesi olarak gençlik alt yapısında çok iyi bir noktadayız. Sizlere sunulan imkanlara bakıldığında diğer ilçelerle kıyaslanamayacak düzeyde olduğumuza inanıyorum. Sizler geleceği inşa edecek gençlersiniz. Cumhurbaşkanımızın inançlı nesil dediği nesil sizlersiniz. Ne istiyorsanız varız. Sizden tek isteğimiz okuyun ve başarın.”
Şura’da Özel Güneşli Sınav Anadolu Lisesi öğrencileri İlknur Cimitoğlu, Betül Yılmaz ve Berat Aladağlı, “Gençlerin Gözünde 2023-2052-2071 Hedefleri” başlığı altında yaptıkları araştırmaları anlattı. Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Lisesi’nden Gülcan Gün, Şahin Adeşoğlu ve Kudret Kara, “Yurt dışındaki ve Ülkemizdeki Eğitim Fırsatları” konusunda sunum eşliğinde bilgiler verdi. Bağcılar Anadolu Lisesi öğrencileri Ruken Çanakçı, Emirhan Çetin ve Ahmet Burak İşleyen, “Günümüz Gençlerinin Sosyokültürel Talep ve Beklentileri” konusunda açıklamalar yaptı.
Şuranın en çarpıcı konusu ise Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ahmet Göktepe, Savaş Aksın ve Mücahit Erdoğan Taşkın’ın ele aldığı “Sosyal Medya Kavramları ve Gençlik” başlıklı konu oldu. İçinde bulundukları Z kuşağını da eleştiren gençler, telefon üzerinden sosyal medya kullananların sayısının 44 milyon olduğunu ve bu verilerin medyayla ne kadar içli dışlı olduğumuzu gösterdiğini belirtti.

Emojiler gerçek yüzümüzü saklıyor
Sosyal medya nedeniyle Türkçede yer almayan sözcükler literatüre girdiğini söyleyen öğrenciler, konuşmalarına şöyle devam etti: “Özellikle ’Z kuşağı’ diye tabir edilen 2000’li yılların sonrası doğan nesil, kelimeleri kısaltarak dilin yozlaşmasına zemin hazırladı. Selam yerine ’slm’, naber yerine ’nbr’, merhaba yerine ’mrb’, kendine iyi bak yerine ’kib’lerin kullanılması "likelamak", "favlamak", "stalk", "troll" ve "hashtag" gibi, bu teknolojiyle doğmamış kuşağın bilmediği jargonları ile nesiller arası çatışmaya sebep oluyor. Emojiler ise gerçek yüzümü saklamak adına yüzümüze taktığımız bir maskeye dönüştü.”

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