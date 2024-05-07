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  4. 18 gün önce kaybolan Fetullah Kaya’nın kullandığı motosiklet ormanlık alanda bulundu

18 gün önce kaybolan Fetullah Kaya’nın kullandığı motosiklet ormanlık alanda bulundu

İHA İHA
07.05.2024 15:10
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi’nde yaşayan ve 19 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki Fetullah Kaya’yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kaya’nın kaybolduğu gün kullandığı motosiklet, ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.

Olay, Gazipaşa’ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 19 Nisan Cuma günü saat 15.00’te evinden çıkan 51 yaşındaki Gökmen lakaplı Fetullah Kaya’dan 18 gündür haber alınamıyor. O günden sonra evine geri dönmeyen Kaya, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından aransa da izine rastlanmamış, arama çalışmaları ise sonlandırılmıştı.

ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

18 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Fetullah Kaya’yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler, Zeytinada Mahallesi’nde arama çalışmalarını yeniden yoğunlaştırdı.

Motosikleti bulundu
Fetullah Kaya’nın olay günü kullandığı motosiklet, ekipler tarafından Zeytinada Mahallesi’nde ormanlık alanda bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenen motosikletin plaka yazılarının ise tamamen silik olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ekiplerin, Kaya’yı arama çalışmaları devam ediyor.

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