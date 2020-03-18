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18 Mart Çanakkale zaferi

ÇORUM HABERLERİ  | 18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kargı’da Çanakkale Zaferi’nin 105’ncü yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Kaymakamlık ve belediye çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu.Kargı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Jandarma Komutan V.

Kargı’da Çanakkale Zaferi’nin 105’ncü yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Kaymakamlık ve belediye çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu.
Kargı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Jandarma Komutan V. J.Kd.Bçvş. Davut Aslantaş, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, kurum personelleri ile asker ve polisler katıldı.
Çorum Valiliği’nin talimatıyla, corona virüs tedbirleri kapsamında çelenk sunma ve şehitlik ziyareti dışında 18 Mart ile ilgili herhangi bir etkinlik yapılmadı.

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İkindi
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Akşam
18:57
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Çorum Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
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