18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, bayrağı uğruna canını feda etmekten asla çekinmeyen Türk milletinin, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışıyla verdiği destansı mücadelenin adı olduğunu vurguladı

Çanakkale Zaferi'nin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Çanakkale, imkan karşısında imanın zaferidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele meydan okuyan asil milletimizin göğsündeki iman ve benliğindeki istiklal aşkının eseridir. Çanakkale Zaferi, milletimizin, şartlar ne olursa olsun kutsal bildiği vatanı, bayrağı ve ezanı için neler yapabileceğinin ve nelerden vazgeçebileceğinin göstergesidir. İstiklalimiz uğruna canından vazgeçen şehitlerimiz bizlere ilelebet yaşayacak bir vatan emanet etmiştir. Bugün, her bir ferdiyle milletimizin görevi bu emanete sahip çıkmaktır."