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Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, eski Trabzonsporlu yıldız Christ Oulai için temaslarını sıklaştırdı. Fildişi Sahilli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtilirken, yönetimin masaya yatırdığı opsiyonlu kiralama formülü öne çıkıyor.

Christ Inao Oulai

Christ Inao Oulai

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!
Emre Şen

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, kış transfer dönemi için orta saha çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin uzun süredir gündeminde yer alan ve daha önce Trabzonspor formasıyla Türkiye ligini yakından tanıyan Christ Oulai için resmi temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

MASADAKİ FORMÜL: OPSİYONLU KİRALAMA

Trabzonspor un eski yıldızı adım adım Galatasaray a! 1

Transfer operasyonunu kulübün mali şartları doğrultusunda en uygun zeminde çözmek isteyen Galatasaray yönetimi, son görüşmelerde farklı formülleri masaya yatırdı. Pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin ön plana çıktığı, sarı-kırmızılıların bu model üzerinden anlaşma sağlayarak transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

OULAI GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Trabzonspor un eski yıldızı adım adım Galatasaray a! 2

Fiorentina ile yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın elini güçlendiren en kritik detay ise Fildişi Sahilli futbolcunun yaklaşımı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün ilgisinden memnuniyet duyan genç oyuncunun, Galatasaray forması giymeye son derece sıcak baktığı ve devre arasında İstanbul'a gelme ihtimalinin giderek güçlendiği kaydedildi.

HEDEF DEVRE ARASINDA İMZAYI ATTIRMAK

Trabzonspor un eski yıldızı adım adım Galatasaray a! 3

Teknik heyetin de kadro planlamasında genç ve gelişime açık profillere öncelik vermesi, Christ Oulai hamlesini stratejik bir noktaya taşıyor. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve yönetimin bu operasyonu kış transfer döneminde resmiyete dökmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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