18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzelendi.

Van'da Zeve Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Pekmez ile Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki çelenk sundu.

Bilmez, burada yaptığı konuşmada, tarihe altın harflerle yazılan zaferin 107. yıl dönümünde, huzur ve güvenle üzerinde yaşadıkları toprak için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini vurgulayan Bilmez şunları kaydetti:

"Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 107 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır. 19 Şubat'ta başlayıp 18 Mart'ta son bulan Çanakkale Savaşı, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu gibi, düşmana 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini kabul ettirdiği büyük bir zaferdir. Bugün bizlerin en büyük sorumluluğu, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını korumak ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve kutsal topraklarını bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir."

Kur'an- Kerim'in okunduğu, şehitler için duaların edildiği programda, Bilmez ve protokol üyeleri şehitlerin anıtına karanfil bıraktı.

- Hakkari

Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmadan sonra belgesel, tiyatro gösterisi ile oratoryo sunuldu.

Öğretmen ve polislerin 18 Mart'ta ilişkin okudukları şarkı ve şiirin yer aldığı sinevizyon gösterimin ardından öğrenciler İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Çanakkale Destanı'nın tarihte eşi az bulunan bir kahramanlık örneği olduğunu vurguladı.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Akbıyık, "Kahraman askerimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz içeride ve dışarıda hainlere karşı, terörün, ihanetin olduğu her yerde başarıyla mücadele ediyor. 15 Temmuz gecesinde milletimiz yine büyük bir kahramanlık destanı gösterdi. Bu millet büyük bir millet. 7'den 70'e vatan için, bayrak için, din için şehit oluyor." dedi.

Törene vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, asker, polis, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Bitlis

Bitlis Şehitliği'ndeki törende, şehitlik anıtına çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından saygı atışı yapıldı, şehitler için dua edildi.

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla son bulan törene Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, şehit yakınları, kurum amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri ile siyasi parti başkanları, polisler ve vatandaşlar katıldı.

- Muş

Muş'taki program Garnizon Şehitliğine çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Topçu Yüzbaşı Özlem Yıldız yaptı. Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Anadolu Lisesince Öğretmenevi'nde düzenlenen programda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Tarihi öğrenmek zorunda olduklarını ifade eden Gündüzöz, "Mazini bilmeyenin geleceği olmaz. Bu vatan hepimizin ama bu vatanın karşısında bir de her zaman olduğu gibi az da olsa hainler var. Bu hainlere karşı da sermayesi, gücü ne olursa olsun uyanık olması gereken aziz millet var. Onun için bugünkü olaylar tarih olduğunda bu milletin feraseti, bu vatana ihanet edeni bir zarfa koyacaktır ama bu vatana hizmet edenleri de her zaman başının üzerinde rahmet ve şükranla yad edecektir." diye konuştu.

Programa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz ve kurum amirleri katıldı.

