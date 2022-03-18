18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Spor federasyonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, "Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" başlığıyla yer alan mesajda şunlar ifade edildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz bundan 107 yıl önce kahramanca mücadele vererek dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten unutulmaz bir destan yazmıştır. Milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağını gösteren; şerefle ve gururla yazdığımız şanlı tarihimizde eşsiz bir yeri olan Çanakkale ruhu, ilelebet sürecek ve bizler için daima ilham kaynağı olacaktır. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde, bu toprakları bize vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonun Başkanı Hidayet Türkoğlu da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde, bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı bir kez daha şükranla anıyoruz. 107 yıl önce milletimiz şanlı bir destan yazarak, dönemin en modern ordularını Çanakkale’de dize getirmekle kalmamış, tarihin akışını da değiştirerek, Kurtuluş Savaşı’na da ilham veren beraberlik ve mücadele ruhunun doğuşuna vesile olmuştur. ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihin sayfalarına silinmez biçimde kazıyan yüz binlerce kahraman, bizler için hem bir gurur abidesi hem de vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır. Çanakkale ruhu, ülkemiz ve milletimiz için çalışırken daima rehberimiz olacaktır. Bu duygularla, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet diliyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajında, "Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 107. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerim Vural, "18 Mart onur demek, gurur demek, zor zamanlarda bir olan birlik olan bir milletin imkansız olarak görüneni zafere dönüştürmesi demek. Sayısız sebepledir ki Çanakkale ruhu tarih olarak kalmamış hayatımız olmuştur. İstiklal uğruna can veren ecdadımızın bize emaneti olan cesaret, irade ve ille de vatan duygusu duruşumuz olmuştur. Bu onurlu günde, bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve toprağı vatan yapan gazilerimize ve aziz şehitlerimize şükranlarımı sunuyor, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

