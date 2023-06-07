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1,8 ton atık toplandı, denizden çıkanlar "pes" dedirtti

07.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yapılan kıyı ve deniz temizliğinde 1,8 ton atık toplandı.

Lastik, cam şişeler, demir ve plastik sandalyeler, alışveriş arabası ve demir çöp kovası gibi atıkların denizden çıkarılması ise dikkat çekti.
Dünya Çevre Günü dolayısıyla Başiskele Sahili’nde yapılan etkinlikte kıyı ve deniz temizliği yapıldı. Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz araçları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün deniz araçları ve dalgıç ekibi, LİMAŞ Liman A.Ş’nin dalgıç ekibi ve Başiskele Belediyesi’nin çöp toplama araçları yer aldı. Temizlik işlemi sonunda 1,8 ton atık toplandı. Denizden çıkan araba lastikleri, cam şişeler, demir ve plastik sandalyeler, alışveriş arabası ve demir çöp kovası gibi atıklar ise görenleri şaşırttı.

"BÖYLE LASTİK GİBİ ATIKLARIN DENİZDEN ÇIKARILMASI BİZLERİ ÇOK ENDİŞELENDİRİYOR"

Programda yaptığı konuşmada, toplumun çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bizim bir hayalimiz var: Bu denizde yüzebildiğimiz günleri görmek istiyoruz. İnşallah bununla ilgili bütün kurumlar çalışmalarını yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer paydaşlarımız İzmit Körfezi’nin dip temizliğini yapmak için büyük bir çalışma yapıyor. Devletimiz buna büyük özen gösterirken böyle lastik gibi atıkların denizden çıkarılması bizleri çok endişelendiriyor. Toplumumuzun bu konuda daha fazla duyarlı olmasını bekliyoruz. Bizler de Başiskele Belediyesi olarak, çevremizi koruyacak güzel işler yapıyoruz. 7’den 77’e tüm vatandaşlarımızda çevre bilincinin oluşması için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi.

KATILIMCILAR

LİMAŞ Tesis Müdürü Dr. Kürşat Bal’’n ev sahipliği yaptığı temizlik etkinliğine; Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetleme Daire Başkanı Mesut Önem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Başiskele Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürü Kemal Akıner, Çevre Koruma Daire Başkanlığı personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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