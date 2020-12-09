YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek

SAKARYA HABERLERİ  | 09.12.2020 14:18 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÜRKMER) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongre, 12-14 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.18.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÜRKMER) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongre, 12-14 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. TÜRKMER koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongrede 8’i yurtdışından toplam 22 bilimsel kuruluşun işbirliğiyle, 109’u yurtdışından olmak üzere toplam 211 adet bildiri sunulacak. 2002 yılında bu yanda Türk Dünyası’ndan akademisyen ve araştırmacıları buluşturan Avrasya coğrafyasının en kurumsal bilimsel platformu olma niteliğini tescil eden kongre, bu yıl KKTC, Azerbaycan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Afganistan ve Türkmenistan başta olmak üzere pek çok ülkeden yoğun bir katılım ve ilgi gördü. Kongrenin açılış oturumunda 2020 yılına damgasını vuran korona virüs salgınının siyasi ekonomik ve akademik etkileri, Türk Dünyası’nın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler tarafından tartışılacak. Eğitim, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İşletme ve İktisat gibi pek çok alandan bildirilerin sunulacağı kongreye ilgi duyan herkes izleyici olarak çevrimiçi ortamdan katılabilecek.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:56
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Beyza Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Mimaroğlu Eczanesi
Adapazari
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.