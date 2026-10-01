TFF Başkanlığına yedi aday! Tüm kuralları en baştan değiştirecek

Türk futbolunda köklü değişiklikler yapma hedefiyle ilk seçimde TFF başkanlığına talip olduğunu duyuran spor yazarı Uğur Meleke, hazırladığı kapsamlı projeleri açıkladı. Mevcut yönetim anlayışını ve delege yapısını eleştiren Meleke, sadakat yerine liyakati, bilim ve inovasyon odaklı bir yönetimi esas alacağını vurguladı.

YÖNETİM MODELİ VE DELEGE YAPISI DEĞİŞECEK

TFF'nin mevcut bütçesini ve çalışan sayısını eleştiren Meleke, 320 delegeden oluşan sistemin futbolun gerçek paydaşlarını yeterince temsil etmediğini savundu. Göreve gelmesi halinde eski milli futbolcuların, teknik direktörlerin ve hakemlerin delege sisteminde daha fazla yer almasını sağlayacağını belirten Meleke, yönetim kurulu yapısında da iletişimin, spor yöneticiliğinin, eski futbolcuların, teknik direktörlerin ve eski hakemlerin yer alacağı zorunlu bir model önerdi.

MHK VE VAR SİSTEMİNDE RADİKAL ÖNERİLER

Merkez Hakem Kurulu modelini tamamen değiştirmeyi hedefleyen Meleke, kurulun başına Collina, Rosetti veya Mateu Lahoz seviyesinde yabancı bir hakem eğitmeninin getirilmesini ve beş yıllık sözleşme imzalanmasını istedi. Hakemlerin halka açık kura sistemiyle atanmasını ve kurayı çocuk hakem adaylarının çekmesini öneren Meleke, VAR odasının arkasına kulüp temsilcilerinin gözlem yapabileceği camekanlı bir bölüm eklenmesini vadetti. Benzer bir denetim modelinin yayıncı kuruluş reji odası için de geçerli olmasını talep etti.

YABANCI SINIRI, STATLAR VE SEZON PLANI

Meleke'nin dikkat çeken diğer vaatleri arasında yabancı futbolcu sınırının kaldırılarak puanlamaya dayalı vize sistemine geçilmesi, maç kadrolarının 23 kişiye çıkarılması ve milli takım primlerinin tamamen kaldırılması yer aldı. Statların bağımsız denetçiler tarafından her hafta kontrol edilmesini, gelir dağılımında tribün doluluk oranının dikkate alınmasını ve lig takviminin iklim şartlarına göre yeniden düzenlenerek daha erken başlatılmasını savunan Meleke, dört yılın sonunda görevini bırakacağını açıkladı.