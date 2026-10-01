SON DAKİKA | Fenomenlere operasyon! 10 isim gözaltında

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; TikTok, Instagram ve X üzerinden canlı yayın yapan fenomenlere yönelik operasyon düzenlendi.

AİLE YAPISINA AYKIRI İÇERİKLER

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Cansum Kaya-Onur Sermik-Çağlayan Yıldırım- Semih Varol

10 İSİM GÖZALTINDA

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Onur Can Güzel- Mehmet Aden Arslan- Sinan Kaya

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar şöyle;

1-) Semih VAROL

2-) Cansum KAYA

3-) Ferhat BİLLOR

4-) Çağlayan YILDIRIM

5-) Onur SERMİK

6-) Elif AKDEMİR

7-) Onur CAN GÜZEL

8-) Mehmet Emin CİTER

9-) Mehmet Aden ARSLAN

10- Sinan Kaya

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler uygulanırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.