İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden ülkelerin başantrenörleri organizasyonun güzel bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Organizasyonda yer alan İspanya, Sırbistan ve Slovenya'nın başantrenörleri, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde organizasyonla ilgili açıklamalarında, turnuvada konaklama ve ulaşım konularından memnun olduklarını, salonlarda da sorun yaşamadıklarını bildirdi.

Yarı finalde mücadele edecek ekiplerden İspanya'nın başantrenörü Daniel Miret, böyle önemli bir organizasyonda yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Şampiyona boyunca hem salon hem de konaklamadan memnun kaldık. Basketbolun ne olduğunu bilen seyirciler önünde müsabakalar oynanıyor. İzmir’de olmaktan ve şampiyonada yer almaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oteldeki hizmetten ve kendilerine destek olan çalışanlardan çok memnun olduklarını bildiren Sırbistan Başantrenörü Vladimir Djokic, "Organizasyonda her şey çok üst düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya Başantrenörü Danijel Radosavljevic ise organizasyonda yer almaktan memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Slovenya ekibi adına, Türk halkına büyük misafirperverlikleri ve bizi bu turnuvada ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Genel olarak turnuvanın tüm organizasyonundan memnunuz. Basketbol oynamak için harika olan basketbol salonlarından ve genel koşullarından özellikle memnun kaldık."

