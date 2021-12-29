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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

29.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt'ta (Balkan Şampiyonası) mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde başkent Sofya'da 12-16 Ocak'ta düzenlenecek organizasyon için Ankara'da 11 Ocak'a kadar çalışacak.

Elemeye Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadağ katılacak. Burada şampiyon olan ülke, 9-17 Temmuz'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Diğer takımlar ise nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta mücadele verecek.

Başantrenör Ahmet Karakurt yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ünal Ergün (Ziraat Bankkart), Özgür Benzer, Emirhan Özkan, Batu Ercan Akbaba (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Taha Berat Massa, Yusuf İsmail Deniz, Mert Cuci, Muharrem Kurtuluş, Tuğrul Mansur Düzce (TVF Lisesi), Yiğit Hamza Aslan, Berat Batın Mergen (Halkbank), Furkan Eray Kaya (Avrupa Voleybol), Mehmet Buğra Taşören, Doğan Karakoç (Spor Toto), Selim Yıldız (Prof. Dr. Gazi Yaşargil Ortaokulu).

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