18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'na İzmir ev sahipliği yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz-7 Ağustos tarihlerindeki organizasyonun maçları, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Şampiyonaya özel hazırlanan logoda, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes ve basketbol topu bir araya getirildi.
18 Yaş Altı Milli Takımı, B Grubu'nda İspanya, Almanya ve Polonya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlıların tamamı saat 20.30'da başlayacak grup maçlarının programı şöyle:
30 Temmuz Cumartesi: Polonya-Türkiye
31 Temmuz Pazar: Türkiye-İspanya
1 Ağustos Pazartesi: Türkiye-Almanya
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