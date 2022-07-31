18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup müsabakalarında ikinci gün sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.

Tüm takımların son 16 turuna kalacağı organizasyonda grup müsabakaları yarın tamamlanacak.

Türkiye'nin B Grubu'nda İspanya'ya 64-56 yenildiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle:

A Grubu:

Kuzey Makedonya-Fransa: 47-104

Büyük Britanya-İsrail: 61-89

B Grubu:

Almanya-Polonya: 56-63

Türkiye-İspanya: 56-64

C Grubu:

Slovenya-Çekya: 68-58

Yunanistan-Sırbistan: 63-77

D Grubu:

İtalya-Litvanya: 61-79

Karadağ-Hırvatistan: 56-67

- Yarınki maç programı

A Grubu:

13.45 Kuzey Makedonya-Büyük Britanya

18.15 Fransa-İsrail

B Grubu:

20.30 İspanya-Polonya

20.30 Türkiye-Almanya

C Grubu:

16.00 Yunanistan-Slovenya

18.15 Sırbistan-Çekya

D Grubu:

13.45 İtalya-Karadağ

16.00 Litvanya-Hırvatistan



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